الاتحاد عرف مصير رئيسه التنفيذي .. النيابة تصدر قرارها في اتهام دومينجوس سواريز بـ"التزوير والفساد المالي"

إسدال الستار على الملف المثير للجدل..

اتخذ مكتب المدعي العام في البرتغال، قراره النهائي في الاتهامات الموجهة إلى دومينجوس سواريز، الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد السعودي، بقضية "التزوير والفساد المالي" عن فترة عمله في العملاق المحلي بنفيكا.

سواريز رفقة لويس فيليبي فييرا، رئيس بنفيكا البرتغالي السابق، والرئيس الحالي للنادي روي كوستا، والمستشار القانوني السابق باولو جونسالفيس، واجهوا اتهامات بارتكاب جريمة الحصول على أموال غير مستحقة من صفقات التعاقد مع بعض اللاعبين، بجانب الاحتيال الضريبي.

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "أبولا" البرتغالية، اليوم الأربعاء، تبرئة الرئيس التنفيذي الحالي لنادي الاتحاد، من جميع الاتهامات المنسوبة إليه في القضية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الصحيفة البرتغالية كشفت عن أن النيابة العامة، لم تجد أي أدلة تثبت "تورط" دومينجوس سواريز أو روي كوستا، في تزوير العقود أو الاحتيال الضريبي والفساد المالي، في الصفقات التي تم التعاقد معها من البرازيل تحديدًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن كوستا سيظل عنصرًا رئيسيًا في القضية، على الرغم من تبرئته، وذلك بحكم منصبه الحالي كـ"رئيس" لنادي بنفيكا؛ بجانب المتهم الرئيسي لويس فيليبي فييرا.

جدير بالذكر أن دومينجوس سواريز تلقى انتقادات عنيفة في السعودية، طوال الفترة الماضية، على خلفية هذه الاتهامات الخطيرة، مع مطالبات بـ"طرده" من المملكة، قبل أن تظهر براءته في النهاية.