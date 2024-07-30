إشارة جديدة على قُرب الاتحاد من التعاقد مع حارس مرماه الجديد

يبدو أننا وصلنا للصفحة الأخيرة من هذا الملف الشائك

يبدو أنه حان الوقت لينتهي انتظار جمهور الاتحاد لخبر الإعلان الرسمي عن تعاقد ناديهم مع حارس مرمى جديد، إذ ظهرت إشارة جديدة على قُرب غلق هذا الملف الشائك.

الاتحاد أجرى العديد من الصفقات هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع حسام عوار وموسى ديابي، ولكنه مازال يبحث عن حارس مرمى جديد يخلف مارسيلو جروهي وعبد الله المعيوف.

النادي دخل في مفاوضات مع عدد من الحراس أبرزهم إيدرسون نجم مانشستر سيتي، لكن فشل تلك المفاوضات لأسباب مختلفة وجه النادي نحو الصربي بريدراج رايكوفيتش، حارس مرمى ريال مايوركا الإسباني، والذي أكدت المصادر مؤخرًا التوصل لاتفاق معه حول البنود الشخصية ووصول المفاوضات مع ناديه إلى مرحلة متقدمة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وصباح اليوم ظهرت إشارة جديدة تؤكد صحة تلك التقارير الصحفية، حيث لم يظهر رايكوفيتش في تدريبات مايوركا الصباحية، وقد أفاد مراسل صحيفة ماركا أن المسؤولين في النادي أبلغوه ببقاء اللاعب في المدينة الرياضية لكن دون تحديد سبب ذلك.

يُشار إلى أن صاحب الـ28 عامًا مرتبط مع ناديه الإسباني بعقد يمتد حتى صيف 2026، وكان قد انضم له عام 2022 قادمًا من رين الفرنسي.