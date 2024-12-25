"نصف شعبي يشجع الاتحاد" .. اكتشاف "خليجي 26" يعرض نفسه على العميد بطريقة غير مباشرة

لاعب أثبت نفسه بقوة في كأس الخليج "السادسة والعشرون"..

لم يخفِ أحد اكتشافات بطولة كأس الخليج "السادسة والعشرون"، التي تستضيفها دولة الكويت في الفترة من 21 ديسمبر 2024 إلى 3 يناير 2025، أمنيته باللعب في دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال الفترة القادمة.

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دوري وشن السعودي أصبح وجهة لأبرز نجوم العالم، خاصة بداية من عام 2023؛ بعد انضمام الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي أعقبه العديد من الأسماء الكبرى؛ مثل: "نيمار جونيور (الهلال)، كريم بنزيما (الاتحاد) ورياض محرز (الأهلي)"، وغيرهم الكثير.

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وعن ذلك يقول عصام الصبحي، مهاجم منتخب عمان الأول لكرة القدم: "من اللاعب الذي لا يتمنى أن ينتقل إلى دوري روشن السعودي!.. هذه المسابقة أصبحت الأقوى في المنطقة العربية والخليج؛ بل من بين الأفضل على مستوى العالم".

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وبخصوص تفضيله اللعب مع رونالدو في النصر أو سالم الدوسري في الهلال؛ تهرب الصبحي في تصريحات مع شبكة قنوات "الكأس" القطرية، من الإجابة على هذا السؤال في البداية؛ عندما قال: "شرف أن ألعب ضد الأسطورة البرتغالية".

إجابة المهاجم العماني دفعت مراسل قناة "الكأس"، لتوجيه سؤال آخر إلى اللاعب؛ وهو: "إذًا.. أنت تفضل اللعب مع سالم في الهلال؟!"؛ ليعود الصبحي بالرد: "من الذي لا يتمنى أن يلعب مع رونالدو أو الدوسري.. لكنني مشجع لنادي الاتحاد"؛ في إشارة إلى حلمه بتمثيل هذا الكيان الرياضي السعودي الكبير.

وأكد عصام الصبحي أنه يشجع نادي الاتحاد منذ الصغر، مثل نصف الشعب العماني - على حد تعبيره -؛ وذلك بسبب مواطنه الدولي السابق أحمد حديد، الذي مثّل قلعة العميد في الفترة من 2008 إلى 2011.

الصبحي البالغ من العمر 27 سنة، والذي يلعب في صفوف نادي الشباب العماني حاليًا؛ كانت له تجربة احترافية "غير ناجحة" مع الأخدود السعودي، في الفترة من فبراير إلى يوليو 2022، عندما كان الفريق يتواجد في مسابقة "دوري يلو" للدرجة الأولى.

جدير بالذكر أن الصبحي يُعتبر اكتشاف بطولة "خليجي 26" - حتى الآن -؛ حيث سجل جميع أهداف منتخب بلاده عمان في الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات؛ ليقوده للتعادل (1-1) مع الكويت، ثم الفوز (2-1) على قطر؛ متصدرًا بذلك قائمة الهدافين بـ3 أهداف.