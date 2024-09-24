وفاة تفجع الاتحاد قبل مواجهة العين في كأس الملك!

الاتحاد يسعى للعودة إلى سكة الانتصارات مجددًا..

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، "خبرًا حزينًا" مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك قبل مباراته الأولى في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025.

الاتحاد يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت مكة المكرمة -، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقبل انطلاق هذه المواجهة بقليل.. "توفي" والد حسن خليفة، مساعد الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد؛ حسب ما نقله الإعلامي الرياضي علاء سعيد.

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سعيد كتب عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "يغيب خليفة عن التواجد مع الفريق اليوم؛ وذلك لوفاة والده قبل قليل.. الله يرحمه ويغفر له يارب، ويدخله فسيح جناته".

جدير بالذكر أن الاتحاد تلقى هزيمته الأولى، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ عندما سقط (1-3) أمام الهلال، مساء يوم السبت الماضي، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، عقب 3 انتصارات متتالية.