الاتحاد يستهدف حارس مرمى النصر والأهلي يخطط للانقضاض على ثنائي الشباب

حراك محلي كبير في انتقالات الدوري السعودي

يبدو أن سوق الانتقالات الشتوي في دوري روشن السعودي سيُشهد نشاطًا ملحوظًا على الصعيد المحلي وسط توقعات بهدوء كبير على مستوى اللاعبين الأجانب.

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الصحفي أحمد الصالح من جريدة البلاد السعودية أكد ذلك الأمر بالحديث عن عدة تحركات للأندية السعودية، في أبرزها سعي الاتحاد للتعاقد مع نواف العقيدي حارس مرمى النصر، وكذلك قرب توصل الفتح لاتفاق على استعارة مدافع العالمي سالم النجدي حتى نهاية الموسم.

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الصالح تطرق إلى تحركات الأهلي، مشيرًا إلى أنه يستعد للانقضاض على ثنائي الشباب، نادر الشراري وماجد كنبه، اللذان سيدخلان الفترة الحرة في عقديهما قريبًا، مشيرًا إلى أن النادي الجداوي ينتظر تلك الخطوة للحديث مع اللاعبين، علمًا أن الفريق العاصمي مازال يُحاول إقناع اللاعبين بالبقاء وتجديد العقد.

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الأحمد أوضح أن الشراري يود البقاء في الشباب لكنه لم يتوصل لاتفاق بعد مع النادي، مشيرًا إلى أن الأهلي يستهدف كذلك ضاري العنزي مدافع ضمك خلال الفترة الشتوية.

وأتم الصحفي مجموعة أخباره الخاصة بالإشارة إلى أن النصر بات قريبًا من ضم زكريا هوساوي لاعب الرائد في صفقة انتقال حر، فيما لا ينوي الاتحاد تجديد عقد مدافعه أحمد بامسعود.