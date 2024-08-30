بعد رحلة مليئة بالتعقيد .. الاتحاد يعلن رحيل جوتا ويكشف وجهته الجديدة!

الاتحاد يودع جناحه البرتغالي..

أعلن نادي الاتحاد عن رحيل البرتغالي جوتا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، كاشفًا عن عودته إلى الملاعب الأوروبية من جديد، بعد عام قضاه في أرجاء العميد.

وانتقل جوتا إلى صفوف الاتحاد في يوليو 2023، قادمًا من سيلتيك الإسكتلندي، بعقد لمدة 3 مواسم، فيما شهد مشوار اللاعب القصير، الكثير من التعقيدات مع العميد، حيث كاد النادي الغربي أن ينقله على سبيل الإعارة إلى الاتفاق، في نفس الميركاتو الصيفي، إلا أن الصفقة لم تكلل بالنجاح، لفشل النواخذة في تسجيل البرتغالي قبل غلق باب الانتقالات.

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ونشر المركز الإعلامي بنادي الاتحاد، عبر منصة (إكس)، رسالة وداع لجناحه البرتغالي، قائلًا "يعلن الاتحاد عن موافقته على بيع المدة المتبقية من عقد اللاعب البرتغالي جواو بيدرو جوتا لصالح نادي رين الفرنسي، وتمنى النادي التوفيق للاعب في مسيرته المُقبلة".

وبعد مشاركة جوتا في أولى 5 جولات في دوري روشن السعودي، خلال الموسم الماضي، قررت الإدارة استبعاد اللاعب من قائمة الأجانب، ليغيب عن باقي مباريات الدور الأول، فيما عاد للمشاركة في الدور الثاني بعد قيده في القائمة.

وسجل جوتا 4 أهداف في 16 مباراة بدوري روشن السعودي، كما أحرز هدفًا في 4 مباريات بدوري أبطال آسيا، وشارك برفقة العميد في بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي شهدت خروج العميد من الدور الثاني.