7 أيام تفصل الاتحاد عن التخلص من "صداع" جلطة سراي

إدارة الاتحاد تُواصل حل المشاكل المالية

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي باتت على بُعد 7 أيام فقط من غلق ملف صفقة ضم جاري رودريجيز من جلطة سراي.

الفريق السعودي كان قد ضم مهاجم الرأس الأخضر من جلطة سراي مقابل 10 ملايين دولار أمريكي، لكنه تخلى عنه بالإعارة إلى فنربخشه بعد 6 أشهر فقط لعدم الاقتناع بمردوده الفني من جانب المدرب التشيلي لويس سييرا الذي بدأ الموسم الجاري مع الاتحاد قبل أن يُقال لسوء النتائج.

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ولم يلعب رودريجيز مع الاتحاد سوى 9 مباريات في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي أحرز خلالها هدفًا واحدًا وصنع هدفين، ولعب مباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين لم يترك خلالهما أي بصمة.

وكان الاتحاد قد دفع 5 ملايين دولار من ثمن اللاعب بعد ضمه مباشرة، وقد سدد المبلغ المتبقي على دفعتين مؤخرًا وبعد شكوى من جلطة سراي في الفيفا، وقد تعرض النادي السعودي لغرامة مالية نظرًا لتأخره في تسديد الدفعة الأخيرة بلغت قيمتها نصف مليون دولار.