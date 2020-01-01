رسميًا - أنيس البدري يغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع

التونسي شارك في مباراة وحيدة مع الاتحاد حتى الآن

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا اليوم الأربعاء، غياب التونسي أنيس البدري؛ جناح الفريق، لمدة ثلاثة أسابيع عن المباريات.

العميد يستعد لمواجهة الرائد بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح الاتحاد أن التونسي تعرض للإصابة خلال المناورة الكروية، في مران أمس الثلاثاء، ليجري بعدها الفحوصات الطبية والأشعة، التي أثبتت حاجته لبرنامج علاجي لمدة ثلاثة أسابيع.

من هو ويلفريد بوني؟ مهاجم مانشستر سيتي السابق وأحدث صفقات العميد

وبذلك يغيب البدري عن مواجهات الرائد والتعاون وضمك في الدوري المحلي، بجانب لقاء إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" أمام أولمبيك آسفي المغربي.

بينما تحوم الشكوك حول إمكانية لحاقه بمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال، والمقرر إقامتها في 22 من الشهر المقبل، ضمن الجولة الـ19 من الدوري المحلي.

صاحب الـ29 عامًا شارك في مباراة وحيدة مع النمور أمام العدالة، لكنه لعب في عمق الملعب بدلًا من مركز الأساسي على الأطراف، ليظهر دون مستواه المعهود.

يذكر أن الاتحاد يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 15 نقطة، حيث حقق الفوز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر ثمانية لقاءات أخرى.