الاتحاد يحتج على مشاركة لاعب أبها والأخير يرد

المصري أحمد مصطفى شارك مع أبها، والعميد يحتج لتسجيله وهو ليس من المواليد إلا أن اللاعب نفى ذلك

تقدم نادي اتحاد جدة السعودي باحتجاج رسمي إلى لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي، اعترضًا على مشاركة المصري أحمد مصطفى؛ لاعب أبها، خلال مواجهة الفريقين أمس الأحد، معتبرة إياه ليس من المواليد.

صاحب الـ22 عامًا شارك في اللقاء بديلًا في الدقيقة 75، بدلًا من عبد الله قيسي، ليساهم في فوز فريقه بثنائية مقابل هدف وحيد.

ودعمت إدارة العميد موقفها بكون اللاعب ليس سعوديًا، وسبق له اللعب لعدد من الأندية المصرية، إلا أن الأخير أكد أنه لم يمثل منتخب مصر الأول من قبل، وهو ما يثبت قانونية تسجيله كلاعب مواليد.

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وقال مصطفى، خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد": "والدي ووالدتي هنا في أبها، ووالدي دكتور إصابات ملاعب ودرس هنا، ومكثا بأبها لمدة ست سنوات، ولدت أنا في السنة الأخيرة منها، ثم عدنا إلى مصر، لعب بها لمدة سنة ثم احترفت ببلجيكا قبل المجيء إلى أبها".

وأضاف: "لا يوجد أي ورق يدل على عدم قانونية تسجيلي بأبها، جميع المسؤولين كانوا حذرين عند التعاقد معي، للتأكد من قانونية قيدي، وليس هناك أي مشكلة لدي، لأنني لم ألعب لمنتخب مصر الأول، أي أنني يمكنني أن أمثل منتخبات السعودية في أي وقت".

واختتم: "تسجيلي قانوني 100%، سألنا بالاتحاد السعودي، ولدي أوراق من الاتحاد المصري تثبت أنني لم أشارك مع الفراعنة مطلقًا، شاركت فقط مع منتخب مصر للشباب والأوليمبي وجميعها مباريات ودية".

يذكر أن العميد تلقى الهزيمة تحت قيادة مدربه الوطني محمد عبدولي، بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع تقرير المباراة)

هزيمة ليلة أمس هي الثالثة على التوالي للاتحاد بالدوري، ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد أبها إلى النقطة 11 ليرتقي إلى المركز الثامن بجدول الترتيب.