الكشف عن الأسباب الحقيقية لإقالة تين كات من تدريب الاتحاد

الاتحاد فسخ العقد مع تين كات

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن الأسباب الحقيقية لفسخ عقد المدرب الهولندي هينك تين كات مع الاتحاد ، موضحة أن أبرزها هو أسلوبه السيئ مع اللاعبين.

الاتحاد كان قد أعلن رحيل تين كات بفسخ عقده بالتراضي بعد الخسارة أمام ضمك وتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الـ12 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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الصحيفة السعودية أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن إدارة الاتحاد بقيادة أنمار الحائلي اتجهت لتلك الخطوة لثلاثة أسباب رئيسية، هي أسلوب التهكم الذي ينتهجه المدرب مع اللاعبين، وسوء الأداء والنتائج في الدوري السعودي، وأخيرًا عدم رضا اللاعبين عن المدرب وتذمرهم من أسلوبه معهم.

وكان صالح الصقري المدير التنفيذي السابق للنادي قد أدلى بتصريحات لبرنامج الديوانية المذاع على القنوات السعودية الرياضية أوضح خلاله أنه تحدث مع اللاعبين وعلم منهم عدم رضاهم عن المدرب الهولندي، مشيرًا لأنهم تحدثوا عن سبه وشتمه لهم خلال منحهم التعليمات الفنية اللازمة أثناء المباريات.

وأكد الصقري أن المدرب كان دائم الشكوى من مستوى اللاعبين والقول أنهم لا يصلحون للاتحاد، مضيفًا "تم إعفائي من منصبي لمناقشتي المدرب باستمرار، المدرب لديه وجهات نظر غريبة، مثلًا آخر أسبوع قبل مباراة ضمك قسم الفريق لمجموعتين، الأولى من 10 لاعبين أو أقل يتدربون صباحًا والبقية يتدربون في المساء وعددهم تقريبًا 16-17 لاعبًا، وقد ناقشته حول الأمر وكانت وجهة نظره أن هناك عدد من اللاعبين غير مناسبين للعب في الاتحاد ولذا فضل التركيز على المجموعة الجيدة وإبعاد البقية عن التدريبات".

"أحد هؤلاء الذين رآهم غير مناسبين وتحدث معه بصورة غير لائقه هو هارون كمارا، إذ كان يقول له دومًا أن النادي اشتراه بـ25 مليون ريال سعودي ولم يُقدم أي شيء يؤكد استحقاقه لهذا المبلغ، وأنا كنت ضد الحديث مع اللاعبين بهذا الأسلوب، وأوضحت له أن اللاعب لا علاقه له بسعره وهو أمر إداري خاص بالناديين".

يُشار لأن تين كات خلف المدرب التشيلي لويس سييرا في تدريب الاتحاد بعد فترة قصيرة للمدرب السعودي محمد العبدلي ، وبهذا سيكون المدرب القادم هو الرابع للفريق خلال الموسم الجاري.