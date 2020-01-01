الاتحاد يتوصل لحل ودي مع تين كات حول مستحقاته المالية

الاتحاد فسخ العقد مع تين كات

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن توصل إدارة الاتحاد لحل ودي مع مدرب الفريق السابق "هينك تين كات" حول مستحقاته المالية عقب فسخ العقد المبرم بين الطرفين.

الاتحاد كان قد أعلن رحيل تين كات بفسخ عقده بالتراضي بعد الخسارة أمام ضمك وتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الـ12 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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الصحيفة السعودية أوضحت أن رغبة المدرب في إنهاء عقده ورغبة النادي في استبعاده ساهمت في التوصل سريعًا لحل ودي بين الطرفين، إذ تم التوصل لحل وسط حول المستحقات المالية للمدرب الهولندي.

وأضافت الرياضية أن تين كات سيتقاضى شرطًا جزائيًا عبارة عن راتبه لـ3 أشهر، وذلك حسب البند الموجود في عقده مع الفريق والذي وقعه في نوفمبر الماضي.

يُشار لأن تين كات خلف المدرب التشيلي لويس سييرا في تدريب الاتحاد بعد فترة قصيرة للمدرب السعودي محمد العبدلي، وبهذا سيكون المدرب القادم هو الرابع للفريق خلال الموسم الجاري.

وقد نجح الفريق الغربي يوم أمس في التأهل لنصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال بانتصاره في المغرب على أولمبيك آسفي بهدف دون رد سجله رومارينيو، وكانت مباراة الذهاب في جدة قد انتهت بالتعادل 1-1.

وسيلعب الاتحاد في نصف النهائي أمام مواطنه الشباب ليتأهل الفائز لمواجهة الإسماعيلي المصري أو الرجاء المغربي في نهائي البطولة.