الاتحاد يُعادل أسوأ ثالث أرقامه في الدوري السعودي

الاتحاد مستمر في النفق المظلم

عادل الاتحاد ثالث أسوأ أرقامه في الدوري السعودي من حيث عدد الخسائر خلال موسم واحد، إذ تلقى مؤخرًا خسارته التاسعة هذا الموسم.

الاتحاد كان قد أعلن رحيل تين كات بفسخ عقده بالتراضي بعد الخسارة أمام ضمك وتجمد رصيد الفريق عند 19 نقطة في المركز الـ12 من جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

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ورغم أن مرحلة الإياب بدأت للتو في الدوري السعودي، إلا أن الاتحاد تعرض لعدد من الخسائر مساوٍ لعدد هزائمه في كامل البطولة خلال مواسم 2011-2012 و2012-2013 و2017-2018، والتي مُني خلالها بـ9 خسائر.

ولم يتخط الاتحاد هذا الرقم السلبي سوى مرتين، الأولى موسم 2013-2014 وقد هُزم في 10 مباريات، والثانية في الموسم الماضي 2018-2019 وخسر خلاله 14 مباراة كاملة وكان أسوأ مواسمه في البطولة منذ سنوات عديدة.

الفريق الجداوي خسر نصف مبارياته في الدوري السعودي هذا الموسم حتى الآن، إذ لعب 18 مباراة خسر منهم 9 وتعادل في 4 ولم يُحقق الفوز سوى في 5 مباريات، وإن واصل السير بهذا المعدل قد يُحطم رقمه القياسي الخاص بعدد الخسائر في موسم واحد والبالغ 14 خسارة.

الاتحاد أقال تين كات عقب السقوط أمام ضمك والاقتراب من منطقة الهبوط لدوري الدرجة الأولى، وقد تولى مساعده بيت هامبرج تدريب الفريق مؤقتًا حتى التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

يُشار لأن تين كات كان قد خلف المدرب التشيلي لويس سييرا في تدريب الاتحاد بعد فترة قصيرة للمدرب السعودي محمد العبدلي ، وبهذا سيكون المدرب القادم هو الرابع للفريق خلال الموسم الجاري.