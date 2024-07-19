السر وراء زيارة كيبا لمعسكر الاتحاد..

في إطار مساعي الاتحاد لضم حارس مرمى عالمي جديد، بعد رحيل البرازيلي مارسيلو جروهي إلى نادي الخلود، واقتراب عبد الله المعيوف من مغادرة قلعة العميد، ارتبط اسم النادي بالعديد من الحُراس المطلوبين لخوض فكرة اللعب في دوري روشن السعودي.

وكان الإسباني كيبا أريزابالاجا، حارس مرمى تشيلسي، العائد من فترة إعارة في ريال مدريد، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا، أحد أبرز الأسماء التي ارتبطت برغبة نادي الاتحاد في التعاقد معها خلال موسم الميركاتو الصيفي.

وذكر الإعلامي الرياضي بن جاكوبس، عبر منصة (إكس)، تويتر سابقًا، أن الاتحاد أغلق ملف التفاوض مع كيبا، بعدما أحرز تقدمًا كبيرًا في الصفقة خلال الفترة الماضية، وكان يُعتقد أن الحارس الإسباني أصبح منفتحًا على العرض السعودي، ولكن مجلس إدارة النادي صوّت ضد الصفقة، في تكرار لسيناريو العميد مع المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، والمدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، والمدافع البلجيكي آرثر ثيات، الذين كانوا قريبين من الانضمام إلى عملاق جدة، قبل أن يتم التراجع في اللحظات الأخيرة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكانت آخر التقارير المتعلقة بملف حارس الاتحاد المستقبلي، باهتمام النادي بضم النجم الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي لعب دورًا كبيرًا في قيادة ميسي ورفاقه للتتويج بثنائية كوبا أمريكا وكأس العالم، كما طالب عدد من الجماهير بالتعاقد مع حارس مرمى نيس الفرنسي، مارسين بولكا، كما ارتبط العميد بالتفاوض مع البولندي تشيزني، الذي كان على رادار النصر، قبل تعاقد الأصفر مع البرازيلي بينتو كريبكس.

يذكر أن الإعلامي منار شاهين قد كشف عن زيارة خاصة من كيبا إلى معسكر الاتحاد في مدينة أليكانتي الإسبانية، إلا أن الزيارة كان هدفها الالتقاء بمواطنه رامون بلانيس، المدير الرياضي للنادي، ولا علاقة لها بإتمام المفاوضات بين الطرفين.