الاتحاد يطلب من تركي آل الشيخ استعارة بيدرو لتدريب الفريق

الاتحاد مازال يبحث عن مدرب جديد ليقود الفريق بدلًا من محمد العبدلي المدرب المؤقت، بعد رحيل لويس سييرا.

تقدمت إدارة نادي الاتحاد السعودي، بطلب إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، لاستعارة البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب فريقه.

الاتحاد يبحث عن مدرب جديد يقود الفريق، بعد إقالة المدرب التشيلي لويس سييرا، بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد طلبت من تركي آل الشيخ، للحصول على خدمات المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل.

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بيدرو إيمانويل حقق موسمًا تاريخيًا مع التعاون الموسم الماضي، حيث احتل معه المركز الثالث بالدوري، بالإضافة إلى تحقيق لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لأول مرة في تاريخه.

ومع بداية الموسم الحالي، تولى إيمانويل تدريب فريق ألميريا الذي ينافس على الصعود إلى الدوري الإسباني الدرجة الأولى هذا الموسم.

تركي آل الشيخ قام بتعيين إيمانويل لتدريب ألميريا، وذلك بعد النجاحات التي حققها مع فريق التعاون الموسم الماضي.