إدارة الاتحاد تستهدف التعاقد مع مدرب ألميريا الإسباني

نظرًا للنتائج الجيدة التي حققها رفقة سكري القصيم العام الماضي

كشفت تقارير صحفية سعودية عن عمل إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي بكل قوة من أجل إيجاد مدير فني جديد للفريق ليحل بدلاً من المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

وقالت صحيفة "الوطن" بحسب مصادرها أن إدارة العميد تدرس حاليًا العديد من السير الذاتية من ضمنها المدير الفني البرتغالي بيدرو ايمانويل المدير الفني السابق لنادي التعاون والحالي لنادي ألميريا الإسباني.

وتأتي فكرة التعاقد مع المدرب البرتغالي نظرًا للنتائج الجيدة التي حققها رفقة سكري القصيم العام الماضي، وامتلاكه خبرة العمل بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان بيدرو قد نجح في قيادة التعاون للفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين على حساب العميد في المباراة النهائية، وحصوله على أفضل مدرب في الموسم الماضي.

ولكن يبقى السؤال في مدى إمكانية نجاح المفاوضات مع المدير الفني الذي يعمل تحت راية معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني.

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يُذكر أنه في حال تم الوصول لتفاهم مع النادي الإسباني وتم الاتفاق أيضا مع المدرب البرتغالي فإنه سيبدأ مهامه مع الاتحاد مطلع ديسمبر المقبل.