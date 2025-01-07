"الاتحاد يسير على خطى برشلونة وأريد هذا اللاعب!" .. رامون بلانيس يكشف عن خطته في الميركاتو

بلانيس جلب العديد من الصفقات الأجنبية التي تتألق مع الاتحاد حاليًا..

كشف رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، عن "خطته" في التعاقد مع اللاعبين الأجانب؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد يسير بشكل رائع في 2024-2025؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 36 نقطة من 12 فوزًا مقابل هزيمة؛ وبفارق نقطتين عن نادي الهلال "الوصيف".

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بلانيس أوضح في تصريحات مع "Què t'hi Jugues"، أنه يبحث في سوق الميركاتو؛ عن أسماء عالمية كبيرة تجذب الأنظار إلى دوري روشن للمحترفين، إلى جانب المواهب الشابة أيضًا؛ قائلًا: "هذه سياسة السعودية بصفة عامة".

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واعترف المدير الرياضي الإسباني بحبه الكبير لمواطنه ألبرتو موليرو، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس، مؤكدًا أنه كان يريد التعاقد مع هذا اللاعب، خلال فترة عمله في نادي برشلونة، ومع الاتحاد الآن.

لم يتوقف رامون بلانيس عند ذلك؛ حيث أكد أنه تفاوض مع عدد من نجوم نادي برشلونة بالفعل، والذين تم تداول أسماءهم في وسائل الإعلام المحلية والعالمية؛ في محاولة لضمهم إلى صفوف الفريق الاتحادي.

ومن بين أبرز الأسماء البرشلونية التي ارتبطت بالانتقال إلى نادي الاتحاد؛ الحارس مارك أندريه تير شتيجن، بالإضافة إلى المدافع جول كوندي والجناح رافينيا دياز.

وأخيرًا.. أكد بلانيس أن الاتحاد يسير على خطى برشلونة؛ حيث تم وضع منظومة تشبه إلى حدٍ كبير تلك التي يتبعها العملاق الإسباني، في الفئات السنية وتطوير اللاعبين الشباب.