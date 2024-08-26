"باريس سان جيرمان يوافق واللاعب يرفض" .. أزمة بسبب صفقة الاتحاد المحتملة

هل يستطيع الاتحاد حسم الصفقة؟!..

يبدو أن نادي الاتحاد السعودي، تسبب في إشعال أزمة كبرى بين إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي، وأحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، خلال الساعات القليلة الماضية.

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هذا اللاعب؛ هو البرتغالي دانيلو بيريرا الذي يجيد في مركزي قلب الدفاع والارتكاز، والذي دخل اهتمامات نادي الاتحاد؛ لضمه إلى صفوفه بشكل رسمي، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لصحيفة "أبولا" البرتغالية، مساء اليوم الإثنين، وافقت إدارة نادي العاصمة الفرنسية، على بيع عقد بيريرا إلى العميد الاتحادي؛ خاصة أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني للفريق الأول، بقيادة الإسباني لويس إنريكي.

الصحيفة كشفت عن أن العملاق السعودي قدّم عرضًا إلى باريس سان جيرمان، للتعاقد مع اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 32 سنة، مقابل 15 مليون يورو.

وعلى الرغم من موافقة النادي.. أعلنت الصحيفة البرتغالية الشهيرة "رفض" دانيلو بيريرا، فكرة اللعب في المنطقة العربية مهما كانت الإغراءات المالية؛ حيث يتمسك بموقفه ضد الإدارة الباريسية.

وأشارت إلى أن بيريرا، كان يحظى باهتمامٍ كبير من نادي بورتو البرتغالي، طوال الفترة الماضية؛ إلا أنه لم يستطع تلبية مطالب باريس سان جيرمان "المالية".

وتساءلت الصحيفة عن مدى قدرة بيريرا، على الصمود في وجه مسؤولي باريس سان جيرمان، الذي يضغطون عليه بكل الطرق؛ لقبول عرض الاتحاد، والانتقال إلى دوري روشن السعودي.