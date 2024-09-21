"لا تنسوا ما فعله الاتحاد بكم في 97" .. إعلامي سعودي يرد على نغمة الانتصارات السبعة للهلال

طبول معركة القمة تدق مبكرًا

أكد الإعلامي السعودي جمال عارف، أن مباراة الهلال والاتحاد المقررة اليوم السبت على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، ستكون متكافئة.

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وقال جمال عارف في تصريحات لبرنامج "برا الـ18" على فضائية "SSC": "مباراة الهلال والاتحاد ستكون صعبة على كلا الفريقين، وكل من الجمهورين يعلم قوة المنافس جيدًا، وتبدو حظوظ الفريقين متساوية، لكن للأسف بعض الإعلاميين وصلوا بالصراع بين جمهورين إلى مرحلة مرفوضة".

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وتساءل عارف: "لماذا يتذكر جمهور الهلال أن فريقهم هزم الاتحاد 7 مرات في الموسم الماضي، وينسون أن الاتحاد في عام 1997 لعب مع الهلال 4 مباريات وفاز في جميعها ولو كان هناك مباريات أخرى في الموسم لفاز بها العميد أيضًا".

وأضاف: "من حظ الهلال أنه التقى 7 مرات مع الاتحاد وفريقه في أسوأ مستوياته، كما أن كل مباراة من السبعة شهدت أخطاءً تحكيمية واضحة".

وتابع عارف: "أستغرب كل من يتحدثون عن أن الاتحاد له أفضلية لأنه حصل على فترة راحة أكبر من الهلال".

وختم: "المنطق يقول أن الهلال أجهز فنيًا لأنه خاض مباراة قبل 5 أيام أمام الريان ولاعبيه لم يبتعدوا عن الملعب لفترة طويلة".