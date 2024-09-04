"جماهير العميد انتفضت بقوة" .. الأهلي يتسبب في أزمة كبرى للاتحاد ولؤي مشعبي يتحدى الجميع!

رئيس الاتحاد يرد بقوة

تسبب النادي الأهلي في أزمة مباشرة وكبيرة لنادي الاتحاد؛ وذلك قبل مواجهة الأخير ضد الوحدة، بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، لتنتفض جماهير العميد، ويتحدى لؤي مشعبي رئيس النادي الكل.

وكشف الإعلامي محمد البركاتي عبر حسابه على منصة "إكس" عن أن مباراة الأهلي ضد بيرسبوليس الإيراني، ستقام يوم 16 سبتمبر الجاري، على ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة؛ وهو الأمر الذي قد يمنع إقامة لقاء الاتحاد ضد الوحدة، يوم الجمعة 15 من نفس الشهر، على الاستاد ذاته.

وأضاف: "تسعى إدارة شركة نادي الاتحاد، للاستفادة من الطاقة الاستيعابية للملعب، وذلك بعد تفعيل التذاكر الموسمية، وتواجد اللاعبين المحترفين الجدد، وتحرص إدارة النادي في حال عدم تنفيذ إقامة المباراة، أن تكون على ملعب نادي الوحدة بالشرائع، ومباراة الدور الثاني تقام في جدة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الفور انتفضت جماهير الاتحاد على منصة "إكس"، وقاموا بإعلان رفضهم نقل مباراة فريقهم، بإطلاق وسم "نقل مباراة الاتحاد مرفوض"، والذي أصبح ضمن الأكثر تداولًا خلال الساعات القليلة الماضية.

ومن جانبه؛ تحدى لؤي مشعبي رئيس الاتحاد كل ما يتردد، بنشره تغريدة جاء فيها: "الجوهرة وفي نفس موعدها، التذاكر الآن لا أوصيكم"، في رسالة مباشرة بأن المواجهة ستقام على ملعب الجوهرة ولن يتغير الملعب.