كلاسيكو رائع انتهى بشغب .. جمهور الاتحاد يخرج عن النص بعد الإطاحة بالهلال من كأس الملك

الجميل أن محاولات اتحادية تدخلت كي لا يتفاقم الموقف..

استمتع الجميع بكلاسيكو السعودية بين الهلال والاتحاد أمس الثلاثاء، لكن لم تخل المدرجات من بعض مشاهد الخروج عن النص من قبل قلة من جماهير العميد.

النمور نجحوا في الإطاحة بالزعيم من كأس خادم الحرمين الشريفين بهزيمته في ركلات الترجيح (3-1)، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (2-2)، ضمن دور ربع النهائي.

ووسط أجواء الفرحة بالنتيجة، انتشر فيديو لأحد مشجعي الفريق الجداوي يقوم بأعمال تخريبية وتكسير لمقاعد استاد المملكة أرينا، دون مبرر واضح لتصرفاته.

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لكن ظهر في الفيديو أيضًا محاولات من حوله من جماهير العميد لمنعه من ذلك الشغب، خاصةً وأن الاستاد شهد بعض أعمال التجديد والتوسعة مؤخرًا من قبل هيئة الترفيه برئاسة تركي آل الشيخ، التي أسسته ومنحت الهلال حق الانتفاع به لعدة سنوات مقبلة.

يذكر أن انتصار الاتحاد ليلة أمس قطع سلسلة هزائمه في الكلاسيكو أمام الهلال، التي استمرت لثماني مباريات متتالية في مختلف البطولات.