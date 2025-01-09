بسبب "نصيحته" للاتحاد .. رسائل ساخرة تطارد مسؤول الهلال السابق بعد وداع كأس الملك

رسالة أثارت جدلًا واسعًا..

أثار طارق التويجري، الرئيس التنفيذي السابق بنادي الهلال، حالة واسعة من الجدل، بسبب نصيحته للاتحاد، عقب التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، على حساب حامل اللقب.

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الاتحاد نجح في إقصاء الهلال من ربع نهائي كأس الملك، بعد الفوز عليه بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (2-2)، في الوقتين الأصلي والإضافي من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال التويجري، عبر برنامج "برا 18"، "لو كنت مسؤولًا في الاتحاد لركزتُ على لقب الكأس و(يحلّها حلالها) في المنافسة على لقب الدوري"، مضيفًا أن سباق الدوري لا يزال طويلًا، ويجب ألا يضحي بالكأس من أجل الدوري.

ولاقى التويجري ردود أفعال واسعة، برسائل انتقاد وسخرية بطابع اتحادي، ضد مسؤول الهلال بداعي التلميح بترك لقب الدوري للهلال، والتركيز على التتويج بكأس الملك، ورسائل تؤكد أن الاتحاد سيفوز بالبطولتين هذا الموسم.

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ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن الهلال الوصيف، فيما تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الشباب.