بعد وداع دوري الأبطال - اجتماع بين سييرا وإدارة اتحاد جدة

العميد يستأنف تدريباته لملاقاة الهلال للمرة الثانية تواليًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

عاد اتحاد جدة السعودي اليوم الأربعاء، لخوض تدريباته، عقب الفشل في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا.

العميد ودع أمس الثلاثاء البطولة الآسيوية بعدما تلقى الهزيمة أمام الهلال السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن إياب ربع النهائي، بعدما تعادلا سلبيًا دون أهداف.

وحضر مران النمور رئيس النادي أنمار الحائلي، أحمد كعكي المشرف على الكرة، وحمد الصنيع الرئيس التنفيذي للنادي.

وعلى هامش التدريب، عقد إدارة الحائلي اجتماعًا مع التشيلي لويس سييرا؛ المدير الفني للفريق، لمناقشة نتائج المرحلة الماضية وسير التحضيرات للمرحلة المقبلة.

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وشهد المران أداء اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الهلال تدريبات استرجاعية، ثم إقامة مناورة كروية بين لاعبي فريق الشباب وباقي عناصر الفريق الأول لكرة القدم.

يذكر أن العميد يستعد لمواجهة الهلال للمرة الثانية على التوالي، في 21 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الزعيم صدارة جدول الترتيب برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، بينما يأتي العميد في المركز الـ11 برصيد ثلاث نقاط من مباراتين.