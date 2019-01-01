الاتحاد بدون فوز على الهلال لمدة 3 سنوات

نجح الزعيم الهلالي في المحافظة على سجله خاليًا في الهزائم أمام العميد

ماجد جزر

واصل نادي اتحاد جدة فشله في الفوز على نادي الهلال ضمن جميع المسابقات التي جمعت الفريقين خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

الاتحاد خرج بالتعادل السلبي على أرضه ووسط جماهيره في ملعب مدينة الملك عبدالله بجدة "الجوهرة المشعة" في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا والتي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة.

ونجح الزعيم الهلالي في المحافظة على سجله خاليًا في الهزائم أمام العميد خلال أخر 6 مباريات خاضها كلا الفريقين بجميع المسابقات.

وحقق الهلال الفوز في 4 مباريات من إجمالي الـ6، بينما انتهت مباراتين بنتيجة التعادل، والذي كان أرخهم في مباراة الأمس.

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يُذكر أن الهلال سيستضيف الاتحاد يوم 17 سبتمبر المُقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب جامعة الملك سعود.