خاص | الاتحاد يحسم صفقة الحافظ

العميد يُواصل تحركاته في سوق الانتقالات

أصبح الاتحاد قريباً من حسم صفقة جديدة في سوق الانتقالات الصيفية وذلك بالتعاقد مع عبد الله الحافظ، لاعب الوحدة الحالي والهلال السابق.

ويعيش الاتحاد أيامًا صعبة بسبب عدم استطاعته قيد لاعبه الجديد إيجور كورونادو في قائمته لعدم حصوله على شهادة الكفاءة المالية، لكنه رغم ذلك مازال يُواصل تحركاته في سوق الانتقالات.

وسقط الاتحاد في أولى مبارياته هذا الموسم بالدوري السعودي بعد الخسارة من الفيحاء بهدف نظيف. التفاصيل هنا.

كيف حسم الاتحاد صفقة الحافظ؟

علم "جول" أن الصفقة ستتم بين الاتحاد والوحدة على سبيل الإعارة الموسمية مقابل 1.2 مليون ريال.

وسيتقاضى اللاعب بحسب مصادر جول راتباً في الموسم يقدر في حدود 3.6 مليون يورو على أساس الاتفاق مع الاتحاد.

من هو الحافظ لاعب الهلال السابق القريب من الاتحاد؟

صاحب الـ28 عامًا سبق أن لعب للهلال وهجر والاتفاق، كما قضى تجربة احترافية قصيرة في البرتغال، وقد انضم للوحدة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع الزعيم.

الحافظ لعب 22 مباراة مع الوحدة في الدوري السعودي الموسم الماضي صنع خلالها هدفًا واحدًا.

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