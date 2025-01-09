رفض مشاركته أمام الهلال .. بلان يحسم موقف موسى ديابي من مباراة الفيحاء والاتحاد

الاتحاد يستعد لصراع جديد على صدارة الدوري أمام الهلال بعد ليلة الكأس..

قرر الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد، استبعاد مواطنه موسى ديابي، جناح الفريق، من مباراة الكلاسيكو أمام الهلال، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، رغم عودته للمشاركة في التدريبات قبل اللقاء.

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ونجح الاتحاد في إقصاء الهلال، من كأس الملك، من دور الثمانية، بركلات الترجيح، بعد التعادل بهدفين لمثلهما، خلال الوقتين الأصلي والإضافي من المباراة التي أقيمت على ملعب المملكة أرينا، ليحجز العميد مقعدًا في نصف النهائي، ويضرب موعدًا مع الشباب.

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وذكر الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، عبر برنامج "دورينا غير"، بأن لوران بلان رفض مشاركة موسى ديابي، رغم أنه كان بإمكان اللاعب التواجد على مقاعد البدلاء، وقال بلان إنه قد يفوز أو يخسر أمام الهلال، ولكن لا يخسر ديابي لشهرين مُقبلين.

ونوّه الشنيف بأن بلان اتخذ قرارًا بعدم مشاركة ديابي أمام الهلال، وكذلك في مواجهة الفيحاء، المقررة السبت المُقبل، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن حساب الجولة الرابعة عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.

وغاب ديابي عن الملاعب، منذ نوفمبر الماضي، بعد معاناته من التواء في الكاحل الأيسر وإصابة في أربطة المفصل، ليغيب عن آخر 3 مباريات للاتحاد في دوري روشن، قبل فترة التوقف التي تزامنت مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

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وشارك موسى ديابي، الذي انتقل للاتحاد في الصيف الماضي بعقد حتى صيف 2029، في 10 مباريات مع العميد في دوري روشن، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع 10 تمريرات حاسمة.

ويتزعم الاتحاد صدارة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 36 نقطة من 13 مباراة، ليبتعد بفارق نقطتين عن الهلال، الوصيف بـ34 مباراة، علمًا بأن مواجهة الفريقين في الدور الأول، قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة (3-1) بالجولة الرابعة.