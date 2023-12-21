جن جنون جماهيره .. الاتحاد يستهدف جناح الهلال السابق

غضب جماهيري من صفقة الاتحاد المحلية في يناير

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يسعى الاتحاد لدعم صفوفه بأكثر من لاعب محلي وأجنبي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم، وقد أفادت المصادر الصحفية المتابعة استهدافه لجناح الهلال السابق والذي يلعب للشباب حاليًا.

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صحيفة الوئام السعودية أشارت إلى أن الاتحاد طلب من الشباب ضم لاعبه هتان باهبري خلال يناير المقبل، خاصة في ظل انتهاء عقده مع الليوث بنهاية الموسم الجاري.

عشاق العميد تداولوا الخبر عبر منصة إكس وقد جن جنونهم من تفكير إدارة النادي بالجناح السعودي في وقت يمتلك به المنافسين أفضل الأجنحة من الأجانب، وقد وصف أحدهم اللاعب بالمودل وأبدى دهشته من تفكير الإدارة بتلك الأسماء، فيما أكد آخر أن باهبري لم يستطع فرض نفسه مع الشباب أو صناعة الفارق لصالحه، وقد أكد ثالث أن السعي خلف باهبري وسلمان الفرج يعني أنهم يُعاملون الاتحاد مثل معاملة الباطن!.

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الجناح صاحب الـ31 عامًا ليس غريبًا عن الاتحاد، فقد بدأ مسيرته معه وخاض معه 36 مباراة صنع خلالها هدفًا واحدًا، ذلك قبل أن يرحل عنه باتجاه الشباب صيف 2016 ثم يلعب للهلال خلال الفترة من يناير 2019 حتى صيف 2021، عاد بعدها للشباب.

هذا الموسم، لعب باهبري 14 مباراة في دوري روشن دون أي بصمة تهديفية و3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين سجل خلالها هدفًا واحدًا.

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