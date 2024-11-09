الهلال يملك 70 بطولة في خزائنه..

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن توقعاته بشأن موعد وصول فريق الكرة بنادي الهلال، إلى 100 بطولة عبر تاريخه، مؤكدًا أن حضور جماهير الأندية بكثافة في المباريات لا يعني فوزها بالبطولات.

ونجح الهلال في الوصول إلى 70 بطولة عبر تاريخه، بعد فوزه بلقب كأس الدرعية للسوبر السعودي، مطلع الموسم الجاري، إثر الفوز العريض على النصر بنتيجة (4-1)، في المباراة النهائية.

وقال الصرامي، عبر برنامج "سوالف"، إن الهلال سيصل إلى 100 بطولة في تاريخه، مع حلول عام 2036، مضيفًا "مع مرور 12 عامًا من الآن، سيكون لدينا تقريبًا 36 بطولة، وسيحصل الهلال منها على 30 لقبًا، قد أمنح واحدة للنصر، وأخرى للاتحاد، ولقبًا لنيوم والعلا والدرعية".

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وتابع "الفوارق الفنية بين الهلال وباقي الأندية قوية للغاية، قد نشاهد جمهور الاتحاد في المدرجات بغزارة، ولا يفوز الفريق ببطولة، وكذلك النصر والأهلي".

ويتزعم الهلال صدارة جدول دوري روشن السعودي، مع مرور عشر جولات، برصيد 28 نقطة، كما يتصدر مجموعة الغرب بالعلامة الكاملة، في دوري النخبة الآسيوية، برصيد 12 نقطة، فيما تأهلت كتيبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس، إلى الدور ربع النهائي من كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي يشهد مباراة كلاسيكو بين الهلال والاتحاد.