حسم مصير ثنائي الاتحاد "المصاب" من كلاسيكو السعودية أمام النصر

الاتحاد يسير بشكل رائع مع المدرب الفرنسي لوران بلان..

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، للكلاسيكو الكبير أمام النصر، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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الاتحاد يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 33 نقطة من 11 فوزًا مقابل هزيمة، وبفارق 8 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر "الثالث".

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وقبل الكلاسيكو.. أعلنت صحيفة "الرياضية" جاهزية النجم السعودي عبدالإله العمري، قلب دفاع العميد الاتحادي، وزميله الهولندي ستيفن بيرجفاين، جناح الفريق الأول لكرة القدم؛ لمواجهة النصر.

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الصحيفة كشفت عن أن الاتحاد استعاد العمري؛ بعد تجاوزه إصابة "العضلة الضامة"، التي داهمته خلال مواجهة العروبة، يوم 7 نوفمبر 2024، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الفني للاتحاد، تأكد أيضًا من جاهزية بيرجفاين للكلاسيكو السعودي؛ بعد أن تعافى من "الشد العضلي" البسيط، الذي تعرض له في لقاء الجولة 12 من مسابقة الدوري، ضد نادي الاتفاق.

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من جهته.. خضع عبد الإله هوساوي، متوسط ميدان نادي الاتحاد الشاب، للعلاج في عيادة النادي؛ بعد تعرضه للإصابة أمام الاتفاق، في المباراة التي انتهت بفوز العميد (4-0)، مساء السبت الماضي.

جدير بالذكر أن الاتحاد لا يشارك في الموسم الحالي 2024-2025، سوى في بطولتي دوري روشن وكأس الملك؛ بينما يلعب النصر في النخبة الآسيوية، حيث خسر مساء يوم الإثنين (1-2) ضد السد القطري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري.