عدنان جستنيه: هل ينتقم الزمن بصمت للاتحاد من الهلال؟

مازالت ردود الفعل قوية على تصريحات خالد الغامدي

تتواصل ردود الفعل في السعودية على تصريحات خالد الغامدي لاعب الفيصلي التي كشف خلالها عن توقيعه عقودًا رسمية مع الهلال عام 2014 وخلال تواجده مع نادي النصرالسعودي .

وقال المدافع صاحب الـ31 عامًا في تصريحات أخيرة أنه تفاوض وتوصل لاتفاق ووقع بالفعل على عقود انتقاله إلى الهلال في أبريل 2014 بعد دخوله الفترة الحرة من تعاقده مع النصر، لكنه تراجع فيما بعد وجدد عقده مع ناديه عقب الفوز بكأس ولي العهد السعودي.

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الصحفي عدنان جستنيه الذي كان قد عمل مديرًا للمركز الإعلامي في الاتحاد علق على الأمر لكن من زاوية مختلفة، إذ رأى أن تلك الحالة ربما مثلت انتقامًا للنادي الغربي من الهلال الذي حرمه من عدد من لاعبيه بنفس الطريقة.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على تويتر "فجرها اللاعب خالد الغامدي".

"أين الأنظمة يا من تتغنون بها؟ كيف تحول عقد اللاعب من الهلال إلى النصر مع أنه وقع عقدًأ مع الهلال؟ لماذا سكتت إدارة الهلال وهي التي لها مواقف مشهودة مع نادي الاتحاد حرمته من لاعبين بنفس الطريقة، أم أن الزمن "بصمت" جاء لينتقم للاتحاد ويفضح أصحاب الأنظمة؟!!".

ونشر جستنيه لاحقًا مقطع فيديو للأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس الهلال السابق وهو يتحدث عن الواقعة، معلقًا بأن بن مساعد أراد ألا يخسر القضية أمام النصر أكثر من أن يكشف الفساد والمتلاعبين بالأنظمة أمام الرأي العام.