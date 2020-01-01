الاتحاد المغربي يعاقب لاعب حاول تحطيم شاشة تقنية الفيديو

أول عقوبة بالاتحاد المغربي ضد لاعب بسبب تقنية الفيديو.

أصدرت لجنة التأديب والعقوبات التابعة لجهاز الكرة المغربي، عقوبة ضد ياسين المودن، لاعب فريق اتحاد طنجة، بسبب محاولته تكسير شارة تقنية الفيديو خلال مباراة فريقه أمام مولودية وجدة.

وطبق الاتحاد المغربي تقنية حكم الفيديو المساعد، منذ أسابيع قليلة، وذلك بعد مطالبات من جميع الأندية المغربية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن لجنة التأديب قرر معاقبة ياسين المودن بإيقافه عن اللعب 3 مباريات، وتغريمه 150 ألف دولار، بسبب محاولة تحطيم شاشة الفيديو.

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وأنذرت لجنة التأديب والعقوبات نادي اتحاد طنجة، بسبب تصرفات عدد من أفراده خلال هذه المباراة، وتحميلهم مسؤولية إصلاح أضرار مادية لحقت بمرافق ملعب وجدة.

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وأصدرت لجنة التأديب أيضًا عقوبة ضد هشام العروي، لاعب وادي زم، بسبب طرده أمام بني ملال بالدوري المغربي للمحترفين.

ويتصدر ترتيب الدوري الوداد البيضاوي برصيد 36 نقطة، متفوقًا على مولودية وجدة الثاني بفارق نقطتين، حيث يتبقى مباراة للفريق الودادي مؤجلة.