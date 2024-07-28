الاتحاد المصري يوضح حقيقة استبعاد لاعبة من الأولمبياد بعد أن تاهت في طريق السباق!

حالة مثيرة للدهشة في الرياضة المصرية

في حادثة مثيرة للدهشة، نفى اتحاد التجديف المصري الأخبار المتداولة حول استبعاد متسابقة تابعة له من أولمبياد باريس 2024 بعد أن تاهت في طريق السباق.

كانت بعض المصادر الصحفية قد تحدثت عن استبعاد اللاعبة آية السيد من سباق التجديف بعد أن تاهت في طريق السباق، لكن الاتحاد المصري للعبة وصف تلك الأخبار بالمغلوطة.

وأصدر الاتحاد بيانًا أكد خلاله عدم وجود أي رياضية بهذا الاسم تابعة له مشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية، موضحًا أنه يُشارك بـ3 لاعبين فقط هم عبد الخالق البنا وأحمد خالد ومحمد قوطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وطالب الاتحاد المصري الجميع بعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة وضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية.

يُشار إلى أن أولمبياد باريس افتتحت يوم الجمعة الماضي وتستمر حتى الـ11 من أغسطس القادم.