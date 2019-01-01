الاتحاد القطري يوافق على استمرار تجربة المحترف العربي

قيد اللاعب الخامس سيطبق عليه نفس شروط قيد وتسجيل المحترف الأجنبي لدى الاتحاد القطري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وافق الاتحاد القطري لكرة القدم على استمرار تجربة اللاعب العربي في دوري نجوم قطر، والسماح للأندية بتسجيله كمحترف خامس.

وتأتي هذه الموافقة مع الالتزام بعدد اللاعبين في الملعب (٣ لاعبين محترفين، لاعب آسيوي و لاعب عربي) على أن يتم تقييم التجربة في نهاية موسم ٢٠١٩-٢٠٢.

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🔗 https://t.co/RN0meVoy8e pic.twitter.com/OFdPFncDib — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 23, 2019

الاتحاد القطري للعبة كان قد أصدر بياناً رسمياً في يناير الماضي أعلن من خلاله "منح كل نادٍ من أندية الدرجة الأولى في الدوري تسجيل وإشراك لاعب محترف "خامس" في القائمة، بشرط أن يكون من حاملي الجنسية العربية وقت تسجيله لدى اتحاد الكرة".

وأشار إلى أن قيد اللاعب الخامس سيطبق عليه نفس شروط قيد وتسجيل المحترف الأجنبي لدى الاتحاد القطري.

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وشدد الاتحاد القطري حينها على ضرورة أن يكون "ضمن قائمة الـ23 لاعباً الخاصة بكل فريق، بشرط ألا يكون حارس مرمى"، فضلاً عن عدد آخر من الشروط والتعليمات وردت في بيان اتحاد الكرة القطري.