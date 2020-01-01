كاريلي يتراجع عن قراره بشأن دفاع الاتحاد، وأخبار رائعة في المران

الاتحاد يُواجه الفيحاء مساء اليوم في الدوري السعودي

يستعد نادي الاتحاد لمواجهة الفيحاء مساء اليوم ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد قرر مدربه فابيو كاريلي التراجع عن قراره الخاص بدفاع الفريق.

المدرب البرازيلي كان قد قرر تثبيت خط دفاع العميد خلال المباريات المتبقية من الدوري السعودي، والاستقرار على الرباعي الذي واجه الفيصلي في آخر مباريات البطولة والتي انتهت بالتعادل 1-1.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن المدرب قرر إجراء تغيير في دفاع الاتحاد أمام الفيحاء، وذلك بإقحام المدافع العائد من الإيقاف زياد الصحفي بدلًا من عبد المحسن فلاتة الذي بدأ مباراة الجولة الماضية أساسيًا، إذ سيلعب بجانب سعود عبد الحميد وبرونو أوفيني وحمدان الشمراني.

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من جانب آخر، حمل مران الاتحاد يوم أمس الأحد أخبارًا رائعة لكاريلي، إذ شهدت مشاركة نجم الوسط كريم الأحمدي والمهاجم ويلفريد بوني في التدريبات الجماعية بعد تعافيهما من الإصابة.

وفيما يبدو مرجحًا مشاركة لاعب الوسط المغربي في مباراة الليلة أمام الفيحاء، تحوم الشكوك حول قدرة المهاجم الإيفواري على اللحاق باللقاء، إذ تبدو أفضل فرصه هي التواجد على مقاعد البدلاء، لكن الأخبار الجيدة أنه سيكون جاهزًا لدعم هجوم الفريق في المباريات الثلاثة الأخيرة من الدوري السعودي والتي يحتاج الاتحاد لتحقيق نتائج إيجابية بها لضمان استمراره في دوري المحترفين.