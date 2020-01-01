الاتحاد الفرنسي يكتفي بعقوبة مخففة على نيمار

توخيل يتنفس الصعداء بعد الكشف عن عقوبة نيمار

تنفس المدير الفني لباريس سان جيرمان توماس توخيل الصعداء، بعد الكشف عن العقوبة المفروضة من قبل الاتحاد الفرنسي على النجم البرازيلي نيمار جونيور.

وكان أغلى لاعب في التاريخ قد تلقى بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدل من الضائع، في مباراة الأحد الماضي ضد بوردو، والتي انتهت بفوز الفريق الباريسي بنتيجة 4-3 في الدوري الفرنسي.

وعلى عكس أغلب التوقعات، اكتفى الاتحاد الفرنسي بإيقاف صاحب الـ28 عامًا مباراة واحدة، ما يعني أن غيابه سيقتصر على مباراة ديجون في المرحلة القادمة في الليج1.

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وسيكون نيمار متاحًا لقمة نصف نهائي كأس فرنسا، التي سيحل خلالها باريس سان جيرمان ضيفًا على ملعب "جروباما" لمواجهة ليون في الموافق الرابع من مارس المقبل.

ويحتل الفريق الباريسي صدارة الدوري الفرنسي برصيد 65 نقطة، على بعد 13 نقطة كاملة من أقرب المتفائلين مارسيليا.

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ورغم ابتعاد نيمار عن المشاركة في بداية الموسم بسبب مشكلاته مع الإدارة وتركيزه على العودة إلى برشلونة، إلا أنه تمكن من تسجيل 16 هدفًا من مشاركته في 20 مباراة في مختلف المسابقات حتى الآن.

والمعروف أن برشلونة قام بمحاولة جريئة لاستعادة ابنه الضال في الميركاتو الصيفي الأخير، إلا أن الاختلاف مع مسؤولي باريس سان جيرمان حول رسوم التحويل، حالت دون إتمام الصفقة.