"لم نرفض بسبب الجمهور!" .. الاتحاد العُماني يكشف حقيقة التهديد بالانسحاب من مواجهة المنتخب السعودي

المنتخب السعودي يواجه سلطنة عمان في نصف نهائي كأس خليجي 26..

كشف محسن المسروري، نائب رئيس الاتحاد العُماني لكرة القدم، عن السبب وراء رفض مقترح تعديل موعد مباراة المنتخب الوطني أمام السعودية، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

وقرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، رفض المقترح المُقدم من نظيره الكويتي، بتعديل موعد مباراة السعودية وعمان، المقررة الثلاثاء، ونقلها من ملعب جابر المبارك بالصليبيخات، إلى جابر الأحمد الدولي، من أجل زيادة سعة الحضور الجماهيري، بعد حضور حوالي 40 ألف مشجع سعودي لمباراة الأخضر أمام العراق، في الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية.

وأوضح المسروري، عبر صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الاتحاد العماني لم يهدد بالانسحاب من مواجهة السعودية، كما تم تداوله خلال الساعات الماضية، قائلًا "دائمًا الأمور بيننا كاشقاء، يتم حلها بطريقة مثالية".

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وأضاف "رفضنا التأجيل لمباريات نصف النهائي، ولم الرفض لا علاقة له بالسعة الجماهيرية، فنحن على ثقة بحضور الجماهير العُمانية، ولكن هناك أنظمة ولوائح يجب الحفاظ عليها، ويجب حفظ الاتحاد الخليجي ولوائحه، وأساسًا التغيير كان في الموعد وليس الملعب".

وقرر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، عدم تعديل موعد مباراتي نصف نهائي كأس الخليج، لتقاما الثلاثاء المُقبل، بين السعودية وعمان، والكويت ضد البحرين، فيما تقرر تأجيل المباراة النهائية، إلى السبت المُقبل.