الاتحاد ضد الشباب: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشرةً ولحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الاتحاد ضد ضمك في الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين 2021-22

اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة

الاتحاد 0 × 1 الشباب

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفحة كل دقيقتين

نهاية الشوط الأول بتقدم الشباب على الاتحاد بهدف نظيف سجله إيجالو

42' أووووووووووه المولد يهدر فرصة هدف التعادل للإتحاد، عررررررضية رائعة من الجهة اليسرى تصل لفهد الذي يسددها بقدمه ولكنها ضعيفة في يد القرني

39' تعطل اللعب لسقوط المالكي للإصابة، بعد التحام قوي مع لاعب الشباب

38' تسديدة قوووووية من العمار ولكن الكرة تمر بجوار القائم بقليل

36' فرصة لكورنادو الذي توغل داخل منطقة الجزاء، ولكن إيجور يتألق ويقطع الكرة بدون ارتكاب أي خطأ

32' أووووووه عرررضية خطيرة من سعود عبد الحميد، الكرة تصل إلى رومارينهو الذي يسدد كرة قوووية ولكنها تمر بجوار القرني

25' تمريرة من كورنادو إلى المولد الذي كاد أن ينفرد بالمرمى، ولكن القرني يخرج من مرماه ويمسك بالكرة

23' أوووووووووووووووووووووه كارلوس جونيور يهدر فرصة الهدف الثاني! عرررررضية رائعة من الجهة اليسرى لجونيور الذي كسر مصيدة التسلل بذكاء، يلعب الكرة برأسه ولكنها تمر بجوار القائم بقليل

22' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووول إيجالو يحرز الهدف الأول للشباب، عرررضية رائعة من الجهة اليسرى تصل للمهاجم النيجيري الذي يسدد الكرة بين قدمي جروهي

18' أوووووووه فرصة خطيرررررة للاتحاد! كورنادو يلعب العرررضية ولكنها تمر من فوق رأس العبود

18' عرررضية من رومارينهو ولكن دفاع الشباب يشتت الكرة لضربة ركنية قبل أن تصل الكرة إلى المولد

15' أوووووووووه خطيرررة من إيجالو! تمريرة رائعة من باهبري للنيجيري الذي راوغ حجازي وسدد بشكل رائع ولكن الكرة تمر بجوار القائم

14' كورنادو يحاول ! ويسدد كرة من خارج منطقة الجزاء ولكنها تصل سهلة في يد القرني

13' تسديدة قووووية ومباغتة من كارلوس جونيور ولكن جروهي يمسك بالكرة

8' انطلاقة رائعة من رومارينهو الذي يمرر للعبود، يحاول مراوغة مدافع الشباب ويسقط على الأرض! الجماهير تطالب بركلة جزاء ولكن الحكم يقرر استمرار اللعب

6' حجازي يقطع هجمة خطيرة للشباب ويمرر إلى كورنادو الذي ينطلق ويمرر إلى المولد! ولكن دفاع الشباب ينقذ الموقف سريعًا

4' فرصة أولى خطيرة للاتحاد، هجمة مرتدة سريعة تصل إلى فهد المولد الذي يسدد الكرة ولكنها القرني يمسك بها

2' ضغط قوي من الاتحاد على حامل الكرة في أول دقائق المباراة

انطلاق المباراة

تشكيل الاتحاد:

التشكيل| 4-2-3-1

جروهي

الشنقيطي - الشمراني - حجازي - سعود

كريم الأحمدي - المالكي

المولد - كورنادو - العبود

رومارينهو

🎥| إليكم قائمة النمور في لقاء #الاتحاد_lلشباب 🐅 pic.twitter.com/oibgfyS3Ps — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) October 22, 2021

تشكيل الشباب:

التشكيل| 4-2-3-1

القرني

الصقور - شراحيلي - إيجور - الحربي

العمار - القحطاني

باهبري - جونيور - بانيجا

إيجالو

يسعى الاتحاد لتعويض التعثر في الجولة الماضية والتعادل مع ضمك بهدف لكل فريق، في حين أن الشباب يرغب بمواصلة النتائج الإيجابية بعد أن حقق الفوز في أخر جولتين على فريقي الفيحاء والباطن من أجل ألا يبتعد عن الصدارة بفارق أكبر من خمس نقاط.

أهلاً ومرحبًا بكم في التغطية المباشرة لمباراة الاتحاد ضد الشباب ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين، وستُقام على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل.