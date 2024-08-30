كواليس جديدة حول صفقة كاراسكو..

أثار الدولي البلجيكي يانيك كاراسكو، جناح فريق الكرة بنادي الشباب، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، عقب إعلان لؤي ناظر، رئيس مؤسسة الاتحاد غير الربحية، عن حسم الصفقة بشكل نهائي، بين شوطي مباراة الفريق أمام التعاون.

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وقال ناظر، عقب فوز الاتحاد على التعاون (2-1)، في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، إن النادي الغربي نجح في استقطاب صفقة يانيك كاراسكو، قبل أن يرد محمد المنجم، رئيس الشباب، بإعادة تغريدة مقطع فيديو سابق، يحمل عبارة "في الختام.. هو واقعنا.. ولهم (الأحلام)"، لتقرر الإدارة الشبابية إغلاق ملف صفقة كاراسكو بشكل نهائي.

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وفي هذا السياق، ذكر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عبر برنامج (MBC في أسبوع)، أن تصريح لؤي مشعبي، كان يفتقد إلى الخبرة، مضيفًا "تواصلت مع رئيس الشباب محمد المنجم، وأكد أن هناك مفاوضات صحيحة بين الشباب والاتحاد في موضوع انتقال كاراسكو".

واستدرك "ما حدث من قِبل رئيس الاتحاد الذي صرح بأنه حصل على توقيع كاراسكو، والاتفاق مع وكيله، أدى إلى تعطيل المفاوضات وانهيارها تمامًا، فالشبابيين انزعجوا من تصريحات لؤي مشعبي، وأرسلوا رسالة عبر تطبيق (واتس آب)، إليه، قالوا فيها (كاراسكو باقي، وعليك ألا تتحدث عن الصفقة مرة أخرى، لأن المفاوضات انهارت تمامًا)".

وتابع الصرامي "قد لا يكون مشعبي طرفًا أساسيًا في المفاوضات، ولكنه كان أحد الأطراف في التفاوض مع كاراسكو، ولكن حديث رئيس الاتحاد، أدى إلى غضب محمد المنجم، وسمو الأمير عبد الرحمن بن تركي، لأن التصريح يحمل تقليلًا من قيمة ومكانة وتاريخ الشباب، ما أدى إلى انهيار الصفقة".

وكان كاراسكو، قد وقع على أول أهدافه مع الشباب في الموسم الرياضي الجديد، بعدما سجل هدف فوز الليوث على الخليج، في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.