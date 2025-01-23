فيديو | ليس تاليسكا وحده .. مراسل يقترح على نجم الاتحاد "الغناء" بعد الفوز على الشباب!

نجم الاتحاد يغني لفريقه بعد الكلاسيكو..

واصل فريق الكرة بنادي الاتحاد، مسيرة انتصاراته في دوري روشن السعودي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

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وفي هذا السياق، فاجأ مراسل القنوات الناقلة، البرازيلي فابينيو، لاعب وسط الاتحاد، بالكشف عن قيامه بالغناء والرقص مع اللاعبين في غرفة خلع الملابس بعد الانتصار، ليطالبه بالغناء للعميد، وهو الأمر الذي ردّ عليه فابينيو ضاحكًا، ليردد نغمة "الإتي .. ما شاء الله".

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وردّ المراسل بشكل طريف على تغنّي اللاعب البرازيلي بالاتحاد، قائلًا "لديك مستقبل كمغنِّ بعد كرة القدم"، ليضحك فابينيو ويرد بنفي هذا الأمر.

ويعد النجم البرازيلي آندرسون تاليسكا، مهاجم فريق النصر، مثالًا على هذا الأمر، حيث يمارس الغناء، ويشارك في حفلات غنائية بالبرازيل، بخلاف مشواره الكروي في الملاعب السعودية.

ويعد فابينيو عنصرًا أساسيًا لدعم وسط الاتحاد بجانب نجولو كانتي، هذا الموسم، حيث شارك في 19 مباراة مع العميد، بواقع 16 لقاءً في دوري روشن السعودي، سجل خلاله هدفين، و3 مباريات في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ورفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة، ليحتل وصافة جدول دوري روشن، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، ليتواصل صراع الفريقين في سباق الدوري مع تبقي جولة على نهاية الدور الأول.