طرد من عالم آخر .. أغرب قصة إشهار بطاقة حمراء في مواجهة الاتحاد والشباب

حادثة غريبة في مواجهة بين الاتحاد والشباب.

الدوري السعودي مزدحم بالقصص الغريبة والطريفة والمثيرة، واليوم نتحدث عن قصة حدثت خلال مواجهة الاتحاد والشباب قبل سنوات.

الفريقان تنتظرهما مواجهة من العيار الثقيل في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال يوم غدٍ الأربعاء، والتي تم تأجيلها بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

ودائمًا ما تشهد مواجهات الشباب والاتحاد أحداثًا غريبة، ونستعرض خلال السطور التالية، حادثة في غاية الغرابة، يتذكرها الجميع.

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بطل القصة هنا هو الحكم السعودي فهد المرداسي، الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب لم يخطئ في شيء، بل ارتكب ضده خطأً غريبًا، وكان يجب أن يحصل اللاعب الآخر على البطاقة الصفراء وليس هو.

الاتحاد يتلقى صدمة قبل مواجهة الشباب

القصة بدأت عندما انطلق وليد عبد ربه لاعب الشباب بالكرة، متخطيًا دائرة منتصف الملعب، لينجح سلطان النمري لاعب الاتحاد في قطع الكرة، ويلعبها عرضية طويلة للمهاجم أندوما.

أندوما مهاجم الاتحاد انطلق ولكنه رأى أنه لن يستطيع اللحاق بالكرة، فماذا يفعل، قام بشد قميص عمر الغامدي لاعب الشباب، بطريقة مخادعة للحكم، الذي ظن أن الغامدي هو من قام بارتكاب المخالفة.

الحكم أشهر البطاقة الصفراء الثانية في وجه الغامدي "المظلوم"، ليحصل على الكارت الأحمر، وسط أجواء "تمثيلية" من جانب أندوما الذي واصل مسلسله ليقنع الحكم بأن ما فعله هو الصواب.