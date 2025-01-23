اصطدام كانتي ودعس كريم بنزيما .. حقيقة ارتكاب "3 أخطاء" وراء هدف الاتحاد الأول في الشباب!

الهدف الاتحادي الذي أثار جدلًا كبيرًا في مباراة القمة..

أثار النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الكرة بنادي الاتحاد، جدلًا كبيرًا بشأن ارتكاب واقعة "دعس" قدم لاعب الشباب، في لقطة إحراز الهدف الأول عن طريق عبد الرحمن العبود.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الاتحاد فوزًا ثمينًا على الشباب بنتيجة (2-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في قمة الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق، قال الخبير التحكيمي سمير عثمان، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، إن الحكم السويسري يورس شنايدر، كان مُوفقًا في قراره باحتساب الهدف، وعدم وجود خطأ على بنزيما، مؤكدًا أن قائد الاتحاد لم يقم بدعس منافسه.

وأوضح "وجه حذاء كريم بنزيما نزل على الأرض، وليس على قدم لاعب الشباب، كما أنه لا يوجد أي تسلل في لقطة الهدف، وقرار الحكم صحيح باحتسابه"، وهو الأمر الذي أيّده فيه الخبير التحكيمي محمد فودة، بعدم وجود دعس نهائيًا.

وعاد عثمان لبداية لقطة الهجمة التي انتهت بالهدف الأول، وتدخل نجولو كانتي على لاعب الشباب، قائلًا "كان تنافسيًا طبيعيًا، قدم لاعب الاتحاد وصلت قريبة من المنافس، ثم قام الأخير بلعب الكرة قبل وصول (كانتي)، وعند ارتداد الكرة صارت لعبة جديدة، وبالتالي ليس هناك أي خطأ".

GOAL

ورفع الاتحاد رصيده إلى 43 نقطة من 16 مباراة، ليحتل وصافة جدول دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما تجمد رصيد الشباب عند 26 نقطة، في المركز السادس.