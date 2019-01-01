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الاتحاد السعودي ينفي استفسار الفيفا حول شكوى الهلال

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الهلال
شهدت الفترة الماضية حالة جدل حول رفع الهلال شكوى للفيفا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

نفى أحد مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم وجود استفسار من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" حول شكوى نادي الهلال تجاه شكوى أهلية مشاركة بعض اللاعبين أمام الزعيم خلال الموسم الحالي.

الهلال كان قد أعلن اعتراضه على مشاركة عبدالله العويشير حارس مرمى أحد في المباراة التي انتهت بينهما بالتعادل السلبي، ومحمد القرني لاعب الوحدة في مباراة أخرى انتهت نتيجتها بالتعادل 1-1.

إبراهيم القاسم أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم قال في تصريحاته تلفزيونية أن هذه الاحتجاجات شأن محلي استنفذ جميع المراحل والقرار لن يتغير، واللاعبين الهواة لا توجد لديهم عقود مسجلة باتحاد القدم.

وشهدت الفترة الماضية حالة جدل حول رفع الهلال شكوى للفيفا من أجل بحث إمكانية الحصول على حق النادي بحسب ما وصف النادي.

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وأوضح القاسم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم لم يطلب أو يرسل لنا أي استفسار، و من حق أي نادي مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم بشكل مباشر.

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المسؤول السعودي أنهى تصريحاته : خطاب "فيفا" الموجه لنادي الهلال وصل للاتحاد صورة منه لم يطلب اتخاذ أي إجراء، ولجنة الاحتراف هي المخولة بتفسير اللوائح.

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