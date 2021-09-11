الاتحاد السعودي يكشف موقفه من بطولة "خليجي 25"

تعرف على موقف السعودية من تأجيل بطولة خليجي 25

كشف ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن موقف المملكة من المشاركة في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 25"، والتي ستقام خلال العام القادم 2022.

وكانت بعض التقارير قد أشارت إلى أن الاتحاد السعودي سيقدم مقترحًا لإقامة بطولة خليجي 25 في شهر مايو المقبل، لأن الوقت غير مناسب للمنتخب السعودي، خاصة وأنه ستأتي في نهاية الموسم الرياضي.

وأشار المسحل خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أنه لم يقدم طلبًا بتأجيل البطولة، ولا يوجد أي اعتراض على الموعد المحدد لإقامتها.

رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم أضاف، أنه لم يحدد موعد إقامة البطولة، بل طلب دراسة اختيار توقيت آخر مناسب لإقامتها، مشددًا على أهمية تحديد توقيت مناسب لبطولة "خليجي 25".

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المسحل أكد على أن هذا الطلب، جاء بهدف ضمان مشاركة المنتخب السعودي الأول، وإثراء المنافسة فيها، خاصة وأن الروزنامة مزدحمة حتى نهاية كأس العالم 2022.

وقال المسحل: "الاتحاد الخليجي لكرة القدم تفهم وجهة نظرنا حول صعوبة تنظيم البطولة في ديسمبر القادم، مع الحرص على إجرائها في العراق، لكنه ينتظر الاطلاع على تقارير الزيادة التفقدية لمدينة البصرة، من قبل لجنة التفتيش، التي أدت عملها خلال أغسطس الماضي، في الجمعية العمومية التي ستعقد السبت القادم".

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