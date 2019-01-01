الاتحاد السعودي يكشف عن جدول مباريات الدور الثاني

تُقام الجولة في الأول والثاني من أبريل المقبل، بدلًا من موعدها المحدد في 27 و 28 و 29 يناير الجاري

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضحت اللجنة أنه في حال تأهل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى الدور نصف النهائي من كأس أمم آسيا 2019 سيتم تأجيل الجولة 17.

ومن المنتظر أن تُقام الجولة في الأول والثاني من أبريل المقبل، بدلًا من موعدها المحدد في 27 و 28 و 29 يناير الجاري. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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📄| #لجنة_المسابقات تصدر جدول مباريات الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..https://t.co/3h0EUXXbXK pic.twitter.com/iroilFLsJ0 — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) January 1, 2019

وشهدت الفترة الماضية اجتماع من قبل لجنة المسابقات مع ممثلي الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، للنظر والاستماع لمقترحاتهم حول مبارياتهم خلال الفترة المقبلة من المسابقات المحلية.

يُذكر أن بعض الأندية كانت قد أعلنت عن رفضها خوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إلا أن اتحاد الكرة ثبت على موقفه.