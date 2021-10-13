الاتحاد السعودي يتهم بيرسبوليس بالتسبب في أزمة التأخير

الاتحاد السعودي لكرة القدم يكشف سبب تأخر بيرسبوليس الإيراني

رد إبراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، على نادي بيرسبوليس الإيراني، بعد إصدار الأخير بيانًا رسميًا يؤكد خلاله على أن بعثة الفريق لم تتمكن من الإقلاع إلى المملكة العربية السعودية، بسبب عدم الحصول على التصاريح.

وأصدر نادي بيرسبوليس بيانًا رسميًا، يعبر فيه عن استيائه من عدم حصوله على تصاريح السفر إلى السعودية، وهو الأمر التي تسبب في تأخر إقلاع الطائرة.

القاسم قال خلال تصريحات عبر برنامج "في المرمى" قائلًا: "بيان بيرسبوليس شأن يعنينا وليس نادي الهلال، لأنه عندما طرح ملف الاستضافة كان مطروح للاتحادات وليس للأندية".

الأمين العام للاتحاد السعودي تابع: "كان هناك اتفاق وترتيب مع الأندية، بحيث يحصلون على حق التذاكر ويحصلون على كل الأشياء التي من حق كل الأندية الحصول عليها".

واستطرد قائلًا: "الفريق الإيراني كان يجب وصوله اليوم، ولكنهم تأخروا جدًا في إرسال معلومات الطائرة الخاصة بهم، وتواصلنا اليوم أيضًا مع الاتحاد الآسيوي، وكانوا على اطلاع بما يحدث".

واختتم إبراهيم القاسم تصريحاته قائلًا: "طالبنا بتلك البيانات منذ أسبوع ووصلتنا أمس، ولكن العمل جاري عليها لاستخراج تصاريح الدخول إلى المملكة العربية السعودية، وسيتم حل الأمر الليلة إن شاء الله".

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ومن المقرر أن يواجه الهلال نظيره بيرسبوليس مساء يوم السبت المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، على ملعب مرسول بارك، بالعاصمة السعودية الرياض.