لاعب الاتحاد السابق: بنزيما لم يخذلنا .. والمشاكل ليست جديدة على حسين عبد الغني

يرى الدولي العراقي سيف سلمان، لاعب اتحاد جدة السابق، أن العميد واجه سوء حظ كبير في الموسم الماضي، رغم تعاقده مع صفقات قوية على رأسها النجم الفرنسي كريم بنزيما.

وقال سلمان في حوار مع صحيفة "الرياضية" السعودية: " الاتحاد فريق كبير ومهم، يتوفق في فترات وبعدها يتراجع بشكل كبير. هناك شيء غريب يحدث يؤثر على نتائج الفريق".

وأضاف: "لا أرى أن هناك مشكلة في تعاقدات الاتحاد، لأن النادي تعاقد مع صفقات جيدة جدًا، لكن بعضها لم ينجح، فمثلًا كريم بنزيما لاعب جيد للغاية، لكنه لم يوفق مع العميد على الرغم من أنه لاعب كبير".

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وعندما سئل سلمان "من خذل الآخر كريم بنزيما أم الاتحاد؟"، أجاب: الاتحاد يعاني من الحظ السيئ، حتى قبل قدوم بنزيما، الاسم الكبير والمهم في عالم كرة القدم، ولم يوفق مع الاتحاد أبدًا".

واسترجع سلمان ذكريته مع الاتحاد، قائلًا: "للأسف في تلك الفترة، التي احترفت فيها مع الاتحاد كان الفريق يمر بأزمة مالية، تسببت بتراجعه، وعدم استقراره، ومع هذا أعدها تجربة جيدة وجميلة للغاية، ومميزة في مسيرتي الرياضي".

وتطرق للحديث عن مشكلته الشهيرة مع حسين عبد الغني، قائلًا: "بالتأكيد لن أنسى تلك المباراة، التي حصل فيها خلاف بيني وبين حسين، لكن هذا أمر يحصل على كل الملاعب، وفي جميع الدوريات حول العالم، أمر طبيعي، هو لاعب معروف بالمشاكل، وليس بشيء جديد عليه".