اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد السعودي والإيطالي

الاتفاقية تم توقيعها على هامش مواجهة يوفنتوس ولاتسيو

وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم برئاسة ياسر المسحل، اليوم الأحد، اتفاقية تعاون مشترك مع الاتحاد الإيطالي، على هامش استضافة المملكة لكأس السوبر الإيطالي.

استاد جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية "الرياض" استضاف الليلة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ولاتسيو، الذي انتهى بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف وحيد.

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ووقع اتفاقية التعاون إبراهيم القاسم؛ أمين عام الاتحاد السعودي، وماركو برونيلي؛ الرئيس التنفيذي للاتحاد الإيطالي، بحضور عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ورئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالإضافة إلى المسحل.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ عدد من البرامج المشتركة بين الاتحادين والآليات المناسبة لتطوير الكوادر الإدارية والفنية، بجانب تبادل مختلف الخبرات في مجال كرة القدم.

وعلى هامش توقيع الاتفاقية، عُقد اجتماع تم خلاله مناقشة الآليات المناسبة لتفعيل وتنفيذ الاتفاقية بما يخدم الطرفين.

يذكر أن الأراضي السعودية تستعد كذلك لاستضافة بطولة كأس السوبر الإسباني في شهر يناير المقبل.