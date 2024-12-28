بعد جدل يونس محمود .. الاتحاد السعودي يوجه ردًا رسميًا "من أرض الملعب"!

بعد فوز السعودية على العراق بثلاثية في كأس الخليج..

وجه إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، ردًا على ما وصفه ببعض التصريحات غير الرسمية التي صدرت قبل مباراة العراق، في الجولة الأخيرة من مجموعات كأس الخليج العربي، والتي شهدت فوز الأخضر وعبوره إلى نصف النهائي.

وحجز المنتخب السعودي، آخر مقاعد نصف نهائي "خليجي زين 26"، بعد إقصاء العراق، حامل اللقب، بنتيجة (3-1)، على ملعب جابر الأحمد الدولي، في مباراة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، ليضرب الأخضر موعدًا مع سلطنة عمان في دور الأربعة.

وصار يونس محمود، قائد المنتخب العراقي السابق، ونائب رئيس اتحاد الكرة، محل انتقادات واسعة من قِبل الجماهير السعودية، عقب فوز الأخضر بثلاثية على العراق، وذلك بعدما أثار محمود جدلًا بـ"ضحكته" إزاء فكرة ترشح المنتخب السعودي للفوز بكأس الخليج، عقب خسارته في الجولة الأولى أمام البحرين، بنتيجة (2-3).

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وقال القاسم، خلال تصريحات لقناة دبي الرياضية، "الكل شاهد هدوء المعسكر السعودي، والكل شاهد تصاريح لاعبي المنتخب، نحن ردنا ليس في الإعلام، ولكن ردنا في أرض الملعب، في النهاية هذه ليست تصريحات رسمية، وتربطنا بالاتحاد العراقي الشقيق - الذي نقول له (معوّضين خير) - علاقة وثيقة، وعدنان درجال (رئيس اتحاد الكرة العراقي) شخص راقي للغاية، وهناك علاقة تربط بين الجماهير السعودية والعراقية".

وتابع "المباراة حشدت نفسها، فما كانت تتحمل أي تصاريح كان يمكن أن تدفع المباراة لمنحنى آخر، شاهدنا رد المنتخب السعودي في أرض الملعب، ولكن حتى الآن لم نفعل شيئًا، فقط عبرنا إلى نصف النهائي".

ونوّه القاسم بأن كأس الخليج لها خصوصية؛ بأنه لا يمكن توقع المتأهلين لدور الأربعة، أو النهائي، أو الفائز باللقب، وكل منتخب منافس ومرشح للقب، مضيفًا أن المنتخب العماني كبير، وله كل الاحترام والتقدير.