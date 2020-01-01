الاتحاد يُنافس الرائد على توقيع لاعب وسط الفيحاء

لاعب الفيحاء هدف للناديين

دخل نادي الاتحاد في منافسة شرسة مع الرائد للفوز بتوقيع عبد الرحمن البركة لاعب وسط الفيحاء الذي دخل الفترة الحرة في تعاقده ويحق له التوقيع لأي فريق جديد دون العودة لإدارة ناديه وفي صفقة انتقال حر.

الاتحاد بقيادة مدربه الجديد فابيو كاريلي يستعد حاليًا لمواجهة الشباب في الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، ولكن الإدارة برئاسة أنمار الحائلي تعمل جيدًا ومبكرًا لإعداد الفريق للموسم القادم.

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وينتهي عقد صاحب الـ29 عامًا مع الفيحاء بنهاية الموسم الجاري، وقد أكد رئيس النادي "عبد الله أبانمي" رغبتهم الجادة في تجديده، كما أشار لأن تلك كذلك رغبة البركة، موضحًا أنه لا يعلم شيئًا عن أي عروض وصلت اللاعب.

ويلعب البركة مع الفيحاء منذ انتقاله لصفوف الفريق في يوليو 2017 قادمًا من التعاون، وقد خاض هذا الموسم في الدوري السعودي 17 مباراة صنع خلالها هدف واحد وتحصل على 3 بطاقات صفراء.

مواجهة الشباب ستكون الأولى للمدرب البرازيلي على ملعبه في جدة، ويطمح بالتأكيد في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الذي سيلعب ضده مجددًا مرتين لحساب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وستقام مباراة الذهاب في الرياض يوم 16 مارس القادم فيما ستُلعب موقعة الإياب الحاسمة في جدة يوم الخامس من إبريل المقبل.