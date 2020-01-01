الاتحاد الدولي يعطي مؤشرًا على موعد الميركاتو الصيفي

متى يكون سوق الانتقالات الصيفية؟ الفيفا يجيب

يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إعطاء إطار قانوني لجميع التغييرات التي حدثت في سيناريوهات اللعبة والتي أحدثها تفشي فيروس كورونا.

وعادت كرة القدم من بوابة الدوري الألماني والإسباني، في انتظار عودة الدوري الإيطالي والإنجليزي خلال أيام، وبعدها يستأنف دوري أبطال أوروبا.

وقبل استكمال المنافسات، يريد الاتحاد الدولي وضع الإطار القانوني الخاص بموعد انطلاق سوق الانتقالات الصيفية وكذلك قيد اللاعبين في أنديتهم.

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وحول ذلك، ونقلًا عن صحيفة ماركا الإسبانية يريد الاتحاد الدولي لكرة القدم من اللاعبين والأندية احترام القوانين الخاصة ببلدانهم، وذلك في نفس سياق قوانين الفيفا.

وفيما يخص سوق الانتقالات الصيفية التي لم يحدد موعدها بعد، ترك الفيفا موعدها للاتحادات المحلية ولم يمانع في أن يختلف موعدها في كل بلد.

ولكن بشرط واحد، وهو أن أي لاعب سيتم التعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي لن يحق له تمثيل فريقين مختلفين خلال موسم واحد.

وذلك بمعنى أنه في حال تعاقد أحد الأندية مع لاعب انتهى الدوري الذي يشارك فيه ناديه الأول، فإنه لن يحق له المشاركة مع فريقه الجديد قبل نهاية الموسم الحالي.

وبذلك فتح فيفا الباب أمام بداية سوق الانتقالات الصيفية خلال يوليو المقبل أو أغسطس، تاركًا المواعيد في يد الاتحادات المحلية فيما ستتفق عليه.

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يذكر أن فيفا كان قد أصدر قرارًا في مايو المقبل بالسماح للاعبين الذين ستنتهي عقودهم مع أنديتهم في الثلاثين من يونيو باستكمال الموسم حيث بدأوه.