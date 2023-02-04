الاتحاد الدولي يصدم برشلونة ويحرمه من صفقته الشتوية

اللاعب سيبقى في الدوري الأمريكي

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتوجيه صدمة قوية لنادي برشلونة، برفض إتمام صفقة التعاقد مع جوليان أراوخو ظهير لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي.

برشلونة تعاقد مع صاحب الـ21 سنة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو الشتوي في صفقة إعارة مع أحقية الشراء، لتعويض رحيل الإسباني هيكتور بيليرين إلى سبورتينج لشبونة.

ولكن الصفقة لم تكتمل بسبب تأخر المستندات الخاصة بانتقال اللاعب للنادي الكتالوني لمدة 18 ثانية بسبب خطأ في الكمبيوتر، ليحاول برشلونة الاستئناف على هذا القرار.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن الاتحاد الدولي أخبر برشلونة أن القضية مغلقة تمامًا ولا يمكن له تسجيل اللاعب ضمن صفوفه لما تبقى من الموسم الحالي.

ولذلك سيستمر اللاعب في الدوري الأمريكي على الأقل حتى الصيف، ومن غير الواضح حتى الآن إمكانية عودة برشلونة لمحاولة التعاقد معه مرة أخرى بعد نهاية هذا الموسم.